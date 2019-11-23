مباشر في إنجلترا – وست هام (0) توتنام (2).. هااااري كين والثاااالث

د49: الإنجليزي هاري كين قائد توتنام يضيف الثالث من عرضية سيرج أورييه برأسية لا تصد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د43: لوكاس يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد عرضية من سون أودعها في الشباك.

د36: بينية من ديلي ألي إلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة في شباك وست هام.

د25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

د3: جول أول لتوتنام تم إلغاءه بداعي التسلل.. تمريرة بينية من ديلي ألي إلى هاري كين بداخل منطقة الجزاء.. سددها الهدف الإنجليزي بقوة في الشباك.

بداية اللقاء

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