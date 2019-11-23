صالح يؤكد على محاربة جميع الفاسدين

إيوان ليبيا – وكالات :

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اليومين الماضيين زيارة ميدانيه وتفقدية إلى مقر رئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء.

المستشار صالح قال خلال كلمة له إن الإنسان هو موجّه التنمية ومحركها التي تحتاج إلى أشخاص حريصين على مصلحة الوطن لجعله من ضمن الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى توفر المال الذي بوجوده تقوم غريزة حب التملك ليحاول كل شخص الحصول على جزء من هذا المال، مؤكداً على أن الإنسان الشريف والوطني يستغلها للإتجاه نحو الكسب الحلال.

وأكد على أن الفساد آفة تلتهم كل شيء مهما كانت الأموال كثيره، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع الفاسدين دون أي تمييز فيما بينهم.

كما طمأن المستشار صالح المجتمعون بديوان المحاسبة البيضاء إلى عدم تعرضهم للتطاول والتدخل في أعمالهم من قبل أي مسؤول كان.

ومن جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح إن زيارة المستشار صالح تضمنت عقد إجتماع موسع ضم مدراء الإدارة العامون ومدراء المكاتب وكافة أعضاء وموظفين ديوان المحاسبة حيث تم تقديم شرح مفصل لما يقوم به الديوان من أعمال وفقاً لقانون 19 لسنة 2013 فيما يتعلق بالرقابة على المال العام.

ولفت إلى أنه تم تقديم شرح مفصل بعمل كافة الإدارات والهيئات والمصالح والمصارف وتقديم كافة التجاوزات والقضايا والمخالفات التي أحيلت لسلطات التحقيق بما يكفل المحافظة على المال العام.

كما نوّه إلى تقديم درع العطاء للمستشار عقيلة صالح ورسالة شكر وتقدير لما قام به من مجهودات في سبيل خدمة الوطن و المواطن، مبيناً أنه بعد فترة من الزمن وسماع ارشادات المستشار صالح تم فتح مقر للتدريب والإستشارات لديوان المحاسبة الذي يقام لأول مرة في ليبيا ويعنى بتدريب أعضاء وموظفي الديوان والجهات التنفيذية الأخرى.

وأفاد أنه تم إختتام الزيارة الميدانية بمجموعة من التوصيات التي تحقق الاهداف المرجوة والغايات التي تهدف لمصلحة الوطن المواطن.

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