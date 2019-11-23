التحضير لمؤتمر برلين حول ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

اجتمعت نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والمدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، كريستيان باك، مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض.

وبين النايض في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع اليوم السبت بحث آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وأوضح النايض أن الاجتماع يأتي في سياق متابعة الاجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.

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