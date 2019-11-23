صالح يلتقي وفداً رسمياً من تاورغاء

إيوان ليبيا – وكالات :

إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اليومين الماضيين وفداً رسمياً من مدينة تاورغاء.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية كافة الأمور المتعلقة بتاورغاء من خطة الإعمار والسجناء والمرضى وأسر والمفقودين ومحدودي الدخل ومشاكل المخيمات.

ومن جانبه تعهّد رئيس مجس النواب بأن يعمل على حل جميع هذه الأمور والتواصل مع الجهات التنفيدية بالخصوص.

الوفد ضم كل من رئيس وأعضاء عن المجلس التسييري للبلدية وأعضاء عن مجلس المشائخ والأعيان بالمنطقة الشرقية وأعضاء عن المظلة الإجتماعية الممثلة لسكان تاورغاء المقيميين ببنغازي ومنذوب عن مديرية الأمن تاورغاء بالإضافة لمندوب عن مؤسسات المجتمع المدني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا