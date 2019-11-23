أردوغان المتناقض بين ادعاء الديموقراطية ودعم موراليس ومادورا وملالي طهران

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قراره، ولا مجال للعدول عنه، وعلى الأجهزة المعنية التقيد به وتنفيذه دون تلكؤ، وهو اعتبار الاحتجاجات والتظاهرات في بوليفيا وفنزويلا و إيران هي خروج عن الشرعية، ويقف وراؤها متآمرون ممولون بهدف الانقلاب على الحكومات المنتخبة شعبيا.

نزولا للتوجيهات العليا التزم الإعلام التركي الصمت حيال الأحداث العاصفة في الجمهوريتين البوليفية وال إيران ية، مثلما فعلت ولاتزال في بخصوص الشأن الفنزويلي، وبطبيعة الحال رحبت بالخطوة المكسيكية والتي منحت الرئيس البوليفي السابق ” إيفو موراليس ” حق اللجوء السياسي.

في المقابل وصفت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموقف بالمخجل، وأن المزاعم المساندة لهذه الأنظمة تستهدف تكميم الأفواه ودعم الاعتقالات العشوائية.

في هذا السياق تناقلت دوائر في إسطنبول خلال الأيام الماضية، معلومات كشفت عن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للالتفاف على عقوبات واشنطن التي فرضتها على نظام نيكولاس مادورو الذي لم يجد بدوره سوى عميل واحد لإنقاذ اقتصاده المنهار، ألا هو نظيره التركي، وبما أن الأخير سبق وكان طوق نجاة إلى لبلاده بتقديم نحو 40 مليون دولار قيمة ذهب باعه مادورو، قام بشراء 27 ألفا و800 طن خردة معادن من شركة تديرها الدولة الفنزويلية وتحتكر بيع النحاس المصبوب والصلب وغيرهما من المواد والهدف الخروج من أزمة سيولة نقدية مروعة تعاني منها وهذا استنادا لبلومبيرج، والغريب أن يأتي الأغداق ال أردوغان ي يأتي في وقت تتجه أسر تركية بأكملها للانتحار هربا من ديونهم وأوضاعهم المعيشية البائسة.

ودعما لصديقه، ونظيره ال إيران ي حسن روحاني ، صدرت توجيهات للأجهزة الأمنية بالتأهب ومنع أي تجمعات لل إيران يين مناهضة لقرارات الحكومة في طهران. وفي مدينة دنيزلي غرب الأناضول فرقت قوات الشرطة وقفة احتجاجية نظمتها الجالية ال إيران ية تضامنًا مع تظاهرات مواطنيهم مستخدمة الهروات والعصي لتفريقهم، كما اعتقلت عددًا منهم فلا مكان لوقفات ضد إرادة شعب انتخب روحاني !!

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