الكشف عن سبب عدم مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

ليفربول خطف فوزا قيصريا على حساب ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة شهدت بقاء صلاح على مقاعد البدلاء.

وصرّح كلوب بعد المباراة: “صلاح بخير”.

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: “لكنه لم يستطع التدرب لـ 9 أيام، انضم أولا لمعسكر منتخب مصر، وبعدها ذهب إلى منزله وتدرب بنسبة 60% إلى 70% أول أمس”.

وأكمل “يوم أمس كان تدريبه الكامل بنسبة 100% الأول، وعندها توجب علينا اتخاذ القرار بشأن البدء به أو لا”.

وأوضح “قررنا إبقائه على دكة البدلاء، وأردنا إقحامه في الدقائق الأخيرة كما لاحظتهم، ولكن عندها سجلنا هدفا”.

وأتم: “استطعنا إراحته اليوم وهذا أمر جيد، وسيعود في مباراة الأربعاء”.

ويلتقي ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا، وجزر القُمر بالتوقف الدولي الماضي.

وعانى صلاح من آلام في الكاحل بالفترة الماضية، وترجع مشاركته الأخيرة مع ليفربول إلى مواجهة مانشستر سيتي مباشرةً قبل التوقف الدولي.

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