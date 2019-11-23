التشكيل – رودريجو يعود لـ ريال مدريد.. وأوديجارد يتحدى منزله ويقود سوسيداد

ريال مدريد يستقبل ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 14 للدوري الإسباني.

وأعاد زين الدين زيدان مدرب الميرنجي لاعبه رودريجو إلى التشكيل الأساسي، بعد أن أبقاه بديلا في المباراة الأخيرة أمام إيبار.

كما شهد التشكيل الاعتماد على فيرلان ميندي كظهير أيسر على حساب مارسيلو المتواجد على مقاعد البدلاء.

الدكة تضم أيضا جاريث بيل، وتوني كروس، وإيسكو ألاركون.

في المقابل، تعافى النرويجي مارتن أوديجارد لاعب سوسيداد المعار من ريال مدريد من الإصابة في الوقت المناسب، ويقود تشكيل المدرب إيمانول ألجواسيل.

ويمتلك ريال مدريد 25 نقطة ويسعى للفوز للالتحاق بـ برشلونة في الصدارة. فيما يعمل سوسيداد صاحب الـ 23 نقطة على تجاوزه.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – توني كروس – إيسكو – جاريث بيل – لوكا يوفيتش

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: جوسيبا زالدوا – دييجو يورينتي – إيفان زوبيلديا – أريتز إلوستوندو – ناتشو مونريال

الوسط: ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بورتو – ويليان جوزيه – ميكيل أويارزابال

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