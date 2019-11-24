تجدد المظاهرات في العاصمة الكولومبية.. وإيفان دوكي يبدأ حوارا مجتمعيا اليوم

تجددت ال مظاهرات يوم السبت في العاصمة الكولومبية”بوجوتا”، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بإصابات خطيرة على أيدي الشرطة.

وقال صديق للضحية لإذاعة كاراكول إن الضحية أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه عندما كانت قوات الأمن تقوم بتفريق مسيرة في وسط المدينة.

وقتل ثلاثة أشخاص بالفعل منذ بداية موجة ال مظاهرات يوم الخميس الماضي. وأعرب ديوان المظالم يوم السبت عن “مخاوف من الاستخدام غير المتكافئ في القوة” من جانب قوات مكافحة الشغب.

وقال الرئيس ايفان دوكي إنه سيبدأ اليوم الأحد ” حوارا مجتمعيا” مع القطاعات الاجتماعية، والذي كان قد أعلن عنه سابقا.

وكان أكثر من 200 ألف كولومبي قد تظاهروا يوم الخميس في جميع أنحاء البلاد ضد خطط مزعومة لإصلاح المعاشات والعمل، وضد الفساد وقتل زعماء المجتمع. وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، مما أدى إلى إعلان سلطات بوجوتا حظر التجول ليلة السبت. وبدا أن العاصمة تعود إلى طبيعتها، لكن أحداثا عنيفة ومسيرات أخرى جرت مرة أخرى في العاصمة. ووردت تقارير أيضا حول اندلاع احتجاجات في مدينتي كالي وبوكارامانجا.

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