مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم بوسط أفغانستان

قال مسئـولون اليوم الأحد إن ما لايقل عن ثمانية من أفراد القوات الأمنية، بينهم سبعة من رجال الشرطة وجندي، قتلوا عقب هجوم مسلحي حركة طالبان على مراكز أمنية بإقليم بوسط أفغانستان .

أضاف مسئولون أن نحو ثلاثة إلى أربعة أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت بمنطقة كيجران بإقليم دايكوندي نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي ( 2030 بتوقيت جرينتش أمس السبت).

وقال نائب حاكم الإقليم در محمد على اوروزجاني والعضوان بمجلس الإقليم حاج جايرات وسوهراب على اعتمادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن نحو 200 من مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا على مراكز الأمن خلال الليل.

وقال جايرات إن أحد المراكز سقط في أيدي مسلحي طالبان ، مضيفا أن المنطقة معرضة للوقوع في أيدي طالبان بصورة كبيرة، وربما تسقط في أيديهم إذا لم يتم نشر التعزيزات.

وقال مسئولون إن ما لايقل عن 25 من مسلحي طالبان قتلوا في الاشتباكات، وقال اعتمادي إن المنطقة كانت غير آمنة لأعوام، حيث يشن مسلحو طالبان هجمات تستهدف القوات الأمنية بصورة اعتيادية.

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