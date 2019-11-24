هونج كونج تحطم الرقم القياسي لنسبة التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات

حطم ناخبو هونج كونج اليوم الأحد الرقم القياسي لنسبة التصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، حيث صوت 26ر47% ممن يحق لهم الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المقاطعات، وذلك على الرغم من عدم انتهاء ساعات التصويت بعد.

وقال مسئولو الانتخابات إن أكثر من 95ر1 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة الثالثة ونصف بالتوقيت المحلي ( 0730 بتوقيت جرينتش) ، وأضافوا أن عملية التصويت مستمرة لمدة سبع ساعات أخرى.

وقد تغلبت الانتخابات على الانتخابات السابقة التي حطمت الرقم القياسي وأجريت عام 2015، حيث بلغت نسبة المشاركة حين ذاك 47% وبلغ عدد الناخبين 36ر1 مليون ناخب.

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