نداء من هيئة السلامة الوطنية الى متساكني أودية بني وليد

إيوان ليبيا – وكالات :

طالبت هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد الأهالي بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الهيئة في حال العثور على أية مخلفات حربية بأودية المنطقة، التي تشكل خطرًا كبيرًا يهدد حياة المواطنين داخل المدينة.

وذكرت هيئة السلامة الوطنية بني وليد عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن الهيئة تستقبل بلاغات المواطنين، خصوصًا مع انطلاق موسم جني الزيتون في عدد من أودية بني وليد، محذرة المواطنين بعدم مساس أي جسم غريب يتم العثور عليه في الوديان.

وأعربت الهيئة عن تمنياتها للجميع بالصحة والسلامة ومزيد من البذل والعطاء من أجل سلامة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن عددًا من المواطنين في مدينة بني وليد، لقوا مصرعهم إثر انفجار عدد من الألغام ومخلفات الحروب التي تعرضت لها المدينة في العامين 2011، و2012.

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