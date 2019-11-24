بلدي طرابلس يحذر من تلوث مياه الشرب

إيوان ليبيا – وكالات :

علق المسؤول في جهاز الحرس البلدي طرابلس عبد الفتاح الباشا على نتائج تحاليل بعض العينات من مياه الشرب المعبأة ومياه الآبار أجريت في مختبر تحليل المياه في مقر البلدية، قائلاً:” الإجراءات المتاحة لدى الجهاز ليست كثيرة ولا تبدو ذات فاعلية في الظروف الحالية”.

الباشا وفي تصريح أورده موقع “العربي الجديد” أمس السبت أشار إلى أن إجراءات إقفال بعض مصانع المياه المعبأة لن تكون مؤثرة بشكل كبير إذ إن سلطة فرض القانون غائبة في البلاد.

وتساءل: “ماذا يمكن أن يفعل إذا ما أقفل مصنعاً وعاد بعدها بساعات للعمل من مكان آخر؟” وعن الإجراءات المتعلقة بالآبار،أوضح بأنها مصدر رئيسي حالياً لشريحة كبيرة من الأهالي في العاصمة، تسائلاً عن البديل.

المسؤول بجهاز الحرس البلدي لفت إلى أن المسح الذي جرى اقتصر على مناطق ومصانع كعينات علماً أن الخطر أكبر من ذلك، مشيراً إلى تأكد وجود أنواع مثل الإيشريشيا التي أدت إلى التهاب الأمعاء وأنواع أخرى قد تكون أخطر في آبار تستخدمها مصانع المياه لتعبئتها وبيعها في السوق.

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