بحث إعادة التداول في البورصة الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي وأستاذ المحاسبة في جامعة طرابلس بشير عاشور عن خطط حكومية لإعادة التداول في البورصة الليبية خلال الفترة المقبلة.

عاشور وفي مقابلة مع موقع “عربي21″ القطري أمس السبت قال:” نعمل الآن على تحديث منظومة سوق المال الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الليبية المختصة إلى جانب حث الشركات المدرجة لتفعيل جمعياتها العمومية تمهيدا لإعادة التداول في أقرب وقت ممكن”.

وعن أثر توقف التداول بالبورصة الليبية على الاقتصاد الليبي، أضاف عاشور:” بطبيعة الحال هناك آثار سلبية لتوقف سوق المال لفترة تجاوزت 4 أو 5 سنوات لكن هذا التأثير محدود على الوضع الاقتصادي في ليبيا باعتبار أن النشاط الاقتصادي محدود جدا سواء في ما يتعلق بالشركات الجديدة أو المدرجة أو طلبات الاستثمار في السوق”.

وأرجع عاشور سبب وقف التداول إلى الأوضاع الأمنية وتراجع نشاط الشركات المدرجة وصعوبة انعقاد جمعياتها العمومية وخاصة المصارف التي تستحوذ على أغلبية عدد الشركات المدرجة،مؤكدا أن هذه الأوضاع أثرت سلبا على معدلات التداول اليومي فاضطررنا لإيقافه،على حد قوله.

كما أوضح أنه على الرغم من إيقاف التداول إلا أن سوق المال الليبي لم يتوقف ومستمر في نشاطه، مضيفاً:” بدأنا منذ إيقاف التداول في البحث عن بدائل أخرى، وعملنا على قانون الصكوك واللائحة التنفيذية للصكوك، ونحاول خلال المرحلة القادمة أن نبدأ في إطلاق صناديق استثمارية تحت إشراف شركة السوق بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع:” نعمل الآن على أداتين مهمتين وهما الصكوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار ونتوقع أن يكون لهذين الأداتين مردود إيجابي على نشاط السوق خلال الفترة القادمة ونعمل الآن على تحديث المنظومة بقدر الإمكان بالتنسيق مع المصرف المركزي بحيث تكون القوائم المالية للشركات المدرجة متاحة للمستثمرين وخاصة المصارف التي تمثل الشركات الرئيسية في تداولها مثل مصرف الصحارة ومصرف الوحدة والمصرف التجاري”.

وإستكمل حديثه:” كما نحاول بقدر الإمكان التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لحث الشركات على سرعة عقد الجمعيات العمومية، لإعادة التداول من جديد قريبا”، موضحاً أن إعادة التداول تحتاج إلى قوائم مالية، وميزانيات معتمدة، وشركات وساطة”.

وأكد عاشور أنهم يسعون إلى الحفاظ على وحدة سوق المال الليبي والبنية التحتية للسوق بشكل عام واستمرار عمل الموظفين إلى جانب إعداد كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعادة تفعيل وتنشيط السوق مجددا”.

رئيس مجلس إدارة سوق المال أشار إلى أن وقف التداول كان أحد العوامل التي حافظت على سوق المال الليبي باعتباره المؤسسة الليبية الوحيدة التي لم تتعرض إلى الانقسام ولم توجد أي عوامل أدت إلى انقسامه خلال الفترة الماضية.

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