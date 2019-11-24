سكاي: مويس الأقرب لتدريب إيفرتون في حالة رحيل سيلفا

وأصبح مستقبل البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون محل شك بسبب تراجع نتائج الفريق وبعد الخسارة أمام نورويتش سيتي أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وفي هذا السياق كشفت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن إدارة الاسكتلندي ديفيد مويس أصبح صاحب الحظوظ الأعلى لتولي تدريب إيفرتون في حالة رحيل سيلفا.

وأضافت أن قرار إقالة سيلفا من منصبه كمدرب لإيفرتون اقترب للغاية في ظل وضع الفريق الصعب في جدول ترتيب البريميرليج.

ويحتل إيفرتون المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة.

وفي حالة عودة مرة أخرى للتدريب في الدوري الإنجليزي ستكون ولاية مويس مع إيفرتون هي الثانية في مسيرته التدريبية.

وتولى مويس البالغ من العمر 56 عاما تدريب إيفرتون لمدة 11 موسما منذ 2002 وحتى 2013.

ثم رحل لتدريب مانشستر يونايتد وظل مع الفريق لمدة موسم واحد وانتقل بعد ذلك لتدريب ريال سوسيداد الإسباني، وعاد مرة أخرى إلى إنجلترا ليدرب سندرلاند ثم وست هام يونايتد.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا