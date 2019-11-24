بالفيديو – سمولينج ينفجر ويقود روما لفوز كبير على بريشيا

كريس سمولينج كان بطلا للمواجهة بتسجيله الهدف الأول، وصناعته الهدف الثاني لـ جيانلوكا مانشيني، قبل أن يختتم إيدن دجيكو الأهداف.

ليرفع روما رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتا. وتجمّد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز 20 –الأخير-.

روما انتظر حتى الدقيقة 49 ليسجل الهدف الأول برأسية الإنجليزي سمولينج بعد عرضية لورينزو بيليجريني.

سمولينج صنع بنفسه هدف الذئاب الثاني في الدقيقة 57 برأسية ترجمها مانشيني في شباك الضيوف.

قبل أن يختتم دجيكو الأهداف في الدقيقة 66.

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وفي نفس التوقيت، فاز لاتسيو على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مابي.

شيرو إيموبيلي تقدم للنسور في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعندما اتجهت المباراة إلى النفس الأخير، سجل البديل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدفا قاتلا لـ لاتسيو خطف به الانتصار.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث. ويتجمّد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز 14.

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