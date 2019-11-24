هفوة كبيرة.. فان باستن يطلق التحية النازية على الهواء

حدثت الواقعة أثناء حلول فان باستن ضيفا على استوديو فوكس سبورتس لتحليل الدوري الهولندي، وبينما اعتقد مهاجم ميلان الأسبق أن الميكروفون مغلق، أطلق دعابته التي قصد بها هانز كراي.

كراي أجرى مقابلة مع الألماني فرانك فورموث مدرب هيراكليز من أرض الملعب، وقد عانى كراي للغاية في التحدث بالألمانية، ليسخر منه فان باستن قائلا: “Sieg heil”.

العبارة الألمانية الأشهر والأكثر استعمالا في الحقبة النازية وقتما حكم أدولف هتلر ألمانيا، أطلقها فان باستن كدعابة دون أن يدري أن المشاهدين سيسمعونها.

وعلى الفور عندما أدرك فان باستن هفوته، اعتذر على الهواء: “لم أقصد أن أصدم المشاهدين، أرد فقط السخرية من اللغة الألمانية لـ هانز، أنا آسف، كان تعليقا غير مناسب، اليوم وكل يوم”.

واعتاد الألمان ترديد العبارة التي تعني “نصرا مظفرا” مصحوبة بالتحية النازية قبل سقوط نظام هتلر مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكانت هولندا –موطن فان باستن- قد وقعت تحت طائلة الاحتلال الألماني من مايو 1940 حتى سقوط هتلر بعد 5 سنوات، وشهد الهجوم الألماني على هولندا تدميرا شبه كامل لمدينة روتردام.

فان باستن (55 عاما) قضى مسيرته القصيرة في أياكس أمستردام وميلان، وخاض 58 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

وفاز فان باستن بلقب يورو 1988، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، كما ظفر بالكرة الذهبية في 3 مناسبات.

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