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رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم رفع ضريبة الدخل أو القيمة المضافة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، بألا يرفع حزب المحافظين ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو معدلات التأمين الوطنية، وذلك لدى كشفه عن برنامج الحزب للحكومة.
ووعد جونسون أيضا بتمرير اتفاقه مع الاتحاد الأوروبى فى البرلمان بحلول عيد ميلاد السيد المسيح، وألا يتم طرح الخدمة الصحية الوطنية على الطاولة في المحادثات التجارية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12  ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من يناير المقبل، وهو الموعد المحدد حاليا للخروج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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