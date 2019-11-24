ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 56

قال مسئول محلي إن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت في شمال غرب كينيا يوم السبت، بسبب أمطار غزيرة غير معتادة، وصل إلى ما لا يقل عن 56 قتيلا.

وبدأت ال أمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت أربعة جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى عدد من القرى.

وقال صمويل بوجيسيو وهو نائب من المقاطعة ل رويترز في اتصال هاتفي اليوم الأحد إنه جرى التأكد من مقتل 56 شخصا في حين أن عدد المفقودين غير معروف. وكان المسئولون المحليون أكدوا بعد ظهر أمس السبت مقتل 36 شخصا.

وكتب بوجيسيو في رسالة نصية “يعرقل استمرار هطول ال أمطار والضباب جهود الإنقاذ”، مضيفا أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قال أمس السبت إنه نشر أطقم إنقاذ من عدة مؤسسات من بينها الجيش والشرطة في محاولة لمنع “المزيد من الخسائر في الأرواح”. وحذر باحثون من أن تأثر المحيطات بظاهرة الاحتباس الحراري يتسبب في أنماط طقس غير متوقعة في شرق إفريقيا. كانت جماعات إغاثة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن ال أمطار الغزيرة والسيول أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50 شخصا وأجبرت مئات الآلاف على ترك ديارهم في المنطقة منذ شهر أكتوبر.

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