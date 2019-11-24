هازارد: الكرة الذهبية من حق صلاح أو ماني أو فان دايك

هازارد صرّح لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، يستحقونها”.

وتطرق هازارد لأزمة زميله كريم بنزيمة مع منتخب بلاده فرنسا وعدم استدعائه لـ 4 سنوات.

وصرّح هازارد: “إنها مشكلة لـ فرنسا، ليس طبيعيا ألا يُستدعى بنزيمة، لا أقول ذلك لأنه زميلي في الفريق”.

وأكمل: “بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم الآن”.

ولم يخف هازارد رغبته في مزاملة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي.

وقال هازارد: “لو كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لـ ريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك”.

وأضاف: “إنه موهبة عظيمة، في ظرف عدة أعوام سيكون أفضل لاعب في العالم”.

وأتم: “ولو أكمل مبابي على هذا المنوال، فسيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ”.

هازارد يلعب موسمه الأول مع ريال مدريد منذ انتقاله في الصيف من تشيلسي، وسجل هدفا رسميا وحيدا حتى اللحظة.

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