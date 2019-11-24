ديلي ميل: بوكيتينو المرشح الأبرز لخلافة إيمري في أرسنال

الأصوات تنادي بإقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري من منصبه كمدير فني لفريق أرسنال، خاصة بعد التعادل الأخير في الدوري ضد ساوثامبتون.

بالفعل أشارت الصحافة الإنجليزية إلى اقتراب أرسنال من إقالة أوناي إيمري.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أشارت إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة لتدريب أرسنال بعد إقالة إيمري وهم الإيطالي ماسيمو أليجري والإسباني ميكيل أرتيتا والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام.

إلا أن أسهم بوكيتينو ترتفع لتدريب أرسنال بعد إقالة إيمري المتوقع حدوثها في القريب.

وقالت الصحيفة إن إدارة أرسنال ترى أن بوكيتينو هو الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بسبب خبرته الطويلة في الدوري الإنجليزي.

ويمتلك بوكيتينو خبر 6 مواسم تدريبية في الدوري الإنجليزي بواقع موسم مع ساوثامبتون و5 سنوات مع الفريق اللندني توتنام.

لذلك في حال إقالة إيمري سيكون بوكيتينو المرشح الأبرز لتدريب أرسنال.

ويقود إيمري (48 عاما) أرسنال منذ يوليو 2018 بعد رحيل أرسين فينجر الذي استمر 22 عاما قائدا للنادي.

واكتفى أرسنال بحصد 18 نقطة في الدوري الإنجليزي من 13 مباراة، مبتعدا عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بـ 8 نقاط كاملة.

وخسر أرسنال 3 مرات وتعادل 6 مرات وانتصر 4 مرات فقط في الدوري حتى الآن.

في الدوري الأوروبي يسير الفريق بشكل جيد متصدرا مجموعته بـ 10 نقاط من 4 مباريات، بينما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة أمام ليفربول.

طالع أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا