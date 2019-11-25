المرشحون المؤيدون للديمقراطية يحققون تقدما في انتخابات هونج كونج

يبدو أن المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج قد اكتسح انتخابات مجالس المقاطعات صباح يوم الاثنين حتى مع استمرار فرز الأصوات.

ويُنظر للانتخابات على نطاق واسع على أنها استفتاء على أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” أن مرشحين مؤيدين للديمقراطية قد فازوا بأكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 452 مقعداً”.

وقالت الصحيفة إن المرشحين المؤيدين للديمقراطية يسيطرون الآن على 12 من أصل 18 مجلسًا محليًا في جميع أنحاء هونج كونج ، وكلها كانت في السابق تحت سيطرة أحزاب مؤيدة للمؤسسة الحاكمة.

وعادة ما تتعامل المجالس المحلية مع مسائل الحياة اليومية، مثل جمع القمامة أو خطوط الحافلات، وهي أمور مهمة بشكل خاص للسكان تحت خط الفقر، بما في ذلك العديد من كبار السن. وقال مسؤولو الانتخابات إن من بين1ر4 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات صوت أكثر من 9ر2 مليون ناخب بنسبة إقبال بلغت 71 بالمئة، وهو عدد قياسي لانتخابات المجالس المحلية. وفي وقت سابق من هذا الصيف، استفادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية من موجة المشاعر المناهضة للحكومة لتسجيل ناخبين جدد وصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص مقارنة بانتخابات عام 2015.

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