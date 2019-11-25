إيران: 3 دول إقليمية رحبت بمبادرتنا لأمن المنطقة

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين بأن ثلاث دول إقليمية رحبت بالمبادرة الإيرانية للأمن في المنطقة.

ونقلت وكالة “تسنيم الدولية” الإيرانية عن المتحدث عباس موسوي القول إن ثلاث دول رحبت بمبادرة إيران وردت برسائل مكتوبة على رسالة الرئيس حسن روحاني في هذا الشأن.

كانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع نوفمبر الجاري أن روحاني بعث برسائل لدول الخليج العربية والعراق حول مبادرته المتعلقة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة والتي أطلق عليها “مبادرة هرمز السلام”.

وقال موسوي اليوم :”آمل أن تستجيب دول المنطقة لنداء إيران الداعي للسلام، وقد أعلنا أن الدول الأجنبية أينما دخلت جلبت معها الفوضى، هناك بعض الدول ردت برسائل مكتوبة على رسالة الرئيس روحاني ورحبت بمبادرة ايران حيث قامت بذلك ثلاث دول”.

وشدد على أن إيران “تدين أي دور للقوات الأجنبية في المنطقة وتعتبره سببا لعدم الاستقرار والتوتر”، وجدد التأكيد على أن المبادرة الإيرانية “تأتي في سياق توفير أمن المنطقة”. كان روحاني قال إن المبادرة تمثل مشروعا للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في مخاطر لأمن الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة. وأعلنت السعودية والإمارات في سبتمبر الماضي عزمهما الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج، وذلك بعدما تعرضت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجوم.

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