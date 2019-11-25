ديبالا: أنا محظوظ باللعب مع رونالدو وميسي عكس ما يقول أصدقائي

وصرّح ديبالا: “أصدقائي اعتادوا أن يشفقوا علي لأني ألعب مع الأفضل في منتخب الأرجنتين (ميسي)، قبل أن يحضر رونالدو أيضا إلى يوفنتوس”.

وأكمل في حديثه لصحيفة “إل باييس” الإسباني: “لكني كنت أخبرهم أنهم مخطئون، فاللعب مع ميسي ورونالدو ميزة لي، هذا يمكنني من مراقبتهما يوميا، من لا يرغب في مجاورة الأفضل؟”.

وأضاف: “نتحدث هنا عن ظاهرتين، لاعبان يتقدمان بخطوة أو خطوتين عن أي لاعب آخر، يحفزان بعضهما بشكل رائع”.

وأتم: “لدي علاقة قوية بـ رونالدو، نتحدث كثيرا، أحيانا نتبادل الرسائل لمدة طويلة عن كرة القدم وأمور أخرى. كما أن علاقتي بـ ميسي تتنامى”.

ديبالا (26 عاما) سجل 6 أهداف في 15 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، فيما سجل هدفين فقط في 28 مباراة دولية.

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