ألاردايس استعمل فيلم 300 لإلهام لاعبيه.. فخسر بسباعية من يونايتد

سام ألاردايس استعمل السينما التاريخية لشحن لاعبي فريقه بلاكبرن روفرز في نوفمبر 2010 قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، لكن النتائج جاءت وخيمة.

يسترجع الفرنسي جيل جيفيه لاعب بلاكبرن في تلك الفترة ما حدث في غرفة خلع ملابس فريقه قبل الخروج لمواجهة رجال أليكس فيرجسون في أولد ترافورد موسم 20102011.

جيفيه صرّح لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كنا قد أجرينا عمليات الإحماء وعدنا إلى غرفة خلع الملابس، وبينما كنا نرتدي جواربنا، حضر ألاردايس وقال: يا فتية، انتظروا”.

وأضاف: “عندها قام بتشغيل البروجكتور وجعلنا نشاهد لقطات من Gladiator و300”.

وأكمل: “تملكنا حماس شديد في غرفة خلع الملابس، وبعد 30 دقيقة كنا خاسرين 0-3، وفي النهاية خسرنا 1-7”.

وأتم: “بعد المباراة، كنا نضحك بشدة”.

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يومها سجل البلغاري دميتار برباتوف خماسيته التاريخية، فيما سجل لويس ناني، وبارك جي سونج الهدفين الآخرين.

بعد أسبوعين، أقيل ألاردايس من منصبه عقب الخسارة 1-2 من بولتون واندررز.

الرجل الذي سبق له تدريب نيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد، وإيفرتون، وكريستال بالاس، وسندرلاند، ومنتخب إنجلترا أيضا، امتلك عادة غريبة أثناء قيادة بلاكبرن في بعض مبارياته، إذ شاهد الشوط الأول من المدرجات، قبل نزوله لقيادة المباراة من دكة البدلاء في الشوط الثاني.

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