روان الفقي تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

حصدت الطفلة روان كمال محمد الفقي، الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية المقامة على صالات استاد المقاولون العرب، بمشاركة عشرات الفرق، يمثلها المئات من أبطال المستقبل.

تقول البالغة من العمر 5 سنوات ونصف، روان الفقي لـ”بوابة الأهرام”: (أنا فرحانة قوى علشان خدت ميدالية ذهب، وعلشان بابا وماما فرحوا قوى بيا، وكمان الكابتن منة فرحت بيا وقالتلى انتى بطلة).

من جانبها، أبدت سارة عليوة حبيب، “معلمة ووالدة البطلة روان”، سعادتها البالغة بالإنجاز الذى حققته طفلتها رغم حداثة انضمامها إلى فريق متميز من الناشئات تحت قيادة مدربة متميزة وهى الكابتن منة كساب، مشيرة إلى أن روان أثبتت فى فترة قصيرة لم تتعد 8 أشهر أنها مشروع بطلة في الجمباز، مؤكدة أن روان تمارس الجمباز طوال الوقت وفى كل مكان وأثناء كل حركة لها داخل المنزل.

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