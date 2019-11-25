مظاهرات عارمة بباريس للمطالبة بالحد من العنف ضد النساء

بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة يوم ٢٥ من نوفمبر من كل عام، نظمت العديد من الجمعيات النسوية في فرنسا مظاهرات كبري للقضاء علي العنف ضد النساء وللضغط علي الحكومة الفرنسية بتشديد العقاب واتخاذ إجراءات أكثر صرامة للقضاء علي العنف الموجه ضد المرأة في فرنسا.

وفى هذا الصدد، عقبت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس محلى بفرساى وعضو المجلس القومى للمرأة، بأنه حسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسي، شهدت ٢٠١٩، قتل ١٠٢ من النساء واختفائهن بسبب جرائم عنف أسري واللواتي قتلن علي يد أزواجهن، كما أشارت الإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مقتل 128 امرأة في 2018 جراء عنف أزواجهن أو رفاقهن، لافتا إلى ارتفاع هذا العدد إلى 136 امرأة في 2019 حسب عدة جمعيات مدافعة عن حقوق النساء.

وأضافت جادو أن أكثر من 200 ألف امرأة تتعرض لمضايقات جنسية سنويا، ويتم اغتصاب امرأة كل سبع دقائق حسب مجلة “مادموزيل” الفرنسية.

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