سفارة مصر في ألبانيا تنظم يوما مصريا احتفالا باليوم العالمي للأيتام | صور

نظمت السفارة المصرية، يوماً مصرياً في مدينة فلورا بالتنسيق مع عضو البرلمان الألباني “Fate Velaj”، تضمن تنظيم ندوة بعنوان “مصر والعلاقات الثنائية مع ألبانيا” بجامعة فلورا، أعقبها تنظيم معرض لوحات زيتية بجاليري فلورا للفنون بعنوان “Egypt, where it all begins” ضم لوحات فنية تعكس الحضارة والثقافة المصرية.

يأتي ذلك في إطار أنشطة سفارة مصر لدى ألبانيا للتعريف بالتطورات والإنجازات التي تحققت في مصر وتعزيز التواجد الثقافي وأنشطة الجذب السياحي، وبالتزامن مع احتفال ألبانيا على مدار شهر نوفمبر بذكرى يومي الاستقلال والتحرير، والذى عادة ما يشهد استضافة العديد من المناسبات الوطنية والمهرجانات الدولية.

وشارك في الندوة رئيس جامعة فلورا، ومدير متحف التاريخ الوطني، وعضو البرلمان الألباني، وعرض خلالها السفير محمد خليل، سفير مصر لدى ألبانيا، الإنجازات التي حققتها مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات القومية وجذب الاستثمارات. وفى الإطار الثنائي، تم استعراض الموقف الحالي للعلاقات الثنائية وما تمثله العلاقات التاريخية من أساس راسخ يسمح بدفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

وبحث السفير المصري مع رئيس جامعة فلورا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، وتم الاتفاق على العمل نحو تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية.

ومن ناحية أخرى، نظمت السفارة المصرية يوماً ثقافياً مصرياً بمتحف التاريخ الوطني الألباني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليتيم (الإثنين الثاني من شهر نوفمبر)، في إطار مبادرة السفارة المصرية لتخصيص عائد اليوم لصالح المؤسسة الألبانية للأيتام، من خلال بيع المنتجات اليدوية المصرية، إلى جانب تقديم بعض المأكولات والمشروبات التقليدية، وكذلك عرض فيديوهات تعكس الحضارة والثقافة المصرية، وكتيبات سياحية، وموسيقى مصرية خلال اليوم.

وحضر الافتتاح مدير عام وزارة الصحة والشئون الاجتماعية، وممثل اليونيسيف، ومدير المتحف، ورئيس المؤسسة الألبانية للأيتام، وعدد من المسئولين الألبان وأعضاء السلك الدبلوماسي.

