تفاصيل برنامج عودة المهجرين الليبيين في الخارج

إيوان ليبيا – وكالات :

كشفت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن تفاصيل البرنامج الوطني لعودة المهجرين الليبيين في الخارج.

وبينت الحكومة أن البرنامج يقام برعاية الحكومة المؤقتة وبإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشارت الوزارة أن كل مواطن ليبي هُجر من بيته قصراً بسبب موقفه السياسي ومن فروا من فوضى المليشيات والإرهاب في السنوات الماضية سواءً من أنصار (الكرامة _ أنصار فبراير _ أنصار سبتمبر -أنصار الملكية أنصار الفيدرالية) وليس كما سوق له بعض المتطرفين فكرياً وسياسياً بانه يستهدف عودة أنصار النظام السابق وتوطينهم بمناطق بعينها”.

وأضافت “كل المواطنين الليبيين سواء أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا تمييز بينهم” مردفا “عودة المهجرين الليبيين إلى وطنهم هي رسالة واضحة للعالم بأن جزء كبير من البلد ينعم بالأمن والأمان بفضل الله وثم بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة العربية الليبية”.

وأردفت “هذه المبادرة إنسانية واجتماعية وتعتبر خطوة شجاعة من ضمن العديد من الخطوات اللاحقة لتضميد الجراح وحفظ النسيج الاجتماعي ووحدة الصف ونبذ الفرقة وليست خطوة سياسية لفئة بعينها إنما لكافة أبناء الشعب الليبي المهجرين خارج وطنهم تتعاطى الحكومة الليبية المؤقتة معهم بعين الاعتبار والمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والدينية وبواعز وطني صرف بغض النظر عن التوجهات السياسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “كل من ثبت تورطه بسفك دم أو هدر للمال العام أو غيره من الجرائم” سيخضع لمحاكمة عادلة مما يتيح لكل متضرر اخذ حقه بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وتابعت الوزارة “كحكومة مسؤولة لا يمكن أن تغض الطرف عن مواطنيها وهم خارج بلدهم مستضعفين ومهانين ولا تلتف لهم وتقدم لهم يد العون والمساعدة” مضيفة “المهجرين بالداخل ابتداءً بمهجرين تاورغاء فسيكون بكل تأكيد للحكومة المؤقتة موقف مماثل بالوقوف إلى جانبهم فور تحرير القوات المسلحة العربية الليبية مصراتة من العصابات الإرهابية، وكذلك مهجري الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة حيث أن مدينة بنغازي هي مدينة لكل الليبيين وهي المدينة التي وقفت ضد الإرهاب وقدمت التضحيات في قنفودة والصابري والليثي والحكومة الليبية المؤقتة لم ولن تنسى المدينة وتضحياتها بتنفيذ أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية كخطوة أولى على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجهها الحكومة الليبية المؤقتة” بالإضافة لـ”المدن التي تحتاج إلى إعادة الإعمار وخاصة مدينة تاورغاء ودرنة ومرزق وبني وليد وغيرها”.

وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهداً لحل قضية النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج”.

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