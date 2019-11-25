حقيقة تواجد قادة دواعش قرب سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن 8 قادة مشتبه بهم في تنظيم داعش يُشكلون عدداً من الخلايا النائمة التي تنشط في بعض الأحياء القريبة من مدينة سرت.

وأضافت الصحيفة أن الحرب الدائرة في ليبيا تخلق فرصة لعودة داعش مع تعثر جهود مكافحة الإرهاب بتمكن عناصر آخرين من التنظيم بإنشاء معسكرات صحراوية في الجنوب.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن عناصر التنظيم تقوم بإخفاء المقاتلين والأسلحة والعناصر التابعة لها داخل هذه المعسكرات مضيفة أن الأجهزة الأمنية التي تكافح الإرهاب لم تعد تقوم بأي دوريات في المنطقة.

وكانت صحيفة “نيوروك تايمز” قد نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون وقيادة العمليات الأفريقية أفريكوم، قولهم إن القوات الأميركية خلال 10 أيام في نهاية سبتمبر الماضي تمكنت من استهداف ثلث مقاتلي داعش جنوب ليبيا ويقدر عددهم بـ150 عنصرا بينهم قادة مهمون للتنظيم ومسؤولون عن إعادة التجنيد.

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