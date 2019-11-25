ليلة_الأبطال – مؤتمر مورينيو: أحب هذه البطولة كثيرا.. والرد على أنباء ضم إبراهيموفيتش

وعاد مورينيو للمشاركة في البطولة بعد تعاقده مع النادي الإنجليزي ويوم الثلاثاء يستضيف أولمبياكوس اليوناني في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:”أحب هذه البطولة مثل أي شخص آخر في كرة القدم. إنها شيء يحلم الجميع بالفوز به”.

وأضاف المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي “لدينا مباراتان لنتأهل للدور المقبل، علينا أن نركز أولا على هذه المواجهات”.

وتطرق مورينيو للرد على أنباء محاولة توتنام لضم زلاتان إبراهيموفيتش في يناير قائلا: “لدينا أفضل مهاجم في إنجلترا، واحد من أفضل اثنين أو ثلاثة في العالم”.

وواصل “لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لأبعاد لاعب مثل زلاتان في الثلاثينيات من عمره، لكنه يمكنه أن يلعب في أي فريق في العالم”.

وأكمل “لا يبدو الأمر منطقيا كذلك أن ينضم إلينا ومعنا هاري كين”.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ويحتل فريق سبيرز وصافة المجموعة الثانية بالبطولة مبتعدا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

فوزه على أولمبياكوس يضمن له التأهل للدور ثمن النهائي، وفي الجولة الأخيرة يحل ضيفا على بايرن في ملعب أليانز أرينا.

وخسر توتنام نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام ليفربول بنتيجة 2-صفر.

ولقاء الثلاثاء هو رقم 147 لمورينيو في البطولة، فاز في 79 وخسر 32.

المدرب المخضرم توج باللقب في 2004 مع بورتو، وفي 2010 مع إنتر ميلان.

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