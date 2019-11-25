ليلة_الأبطال – مؤتمر كورتوا: بيل كان مترددا في حمل العلم

بيل أشعل الأجواء في العاصمة الإسبانية، عندما احتفل بتأهل بلاده ويلز إلى يورو 2020 بعلم مكتوب عليه “ويلز، جولف، مدريد.. بهذا الترتيب”.

وصرّح كورتوا عن وضع زميله الذي تلقى صافرات استهجان شرسة في مباراة ريال سوسيداد الأخيرة: “ما حدث قد حدث في منتخب بلاده، إنه يقدّم كل شيء في التدريبات والمباريات ليساعدنا على الفوز. جماهير ملعب برنابيو لها رأيها ولست مخولا بالتعليق على ذلك”.

وأضاف كورتوا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان: “بيل يحب بلاده، هذه ليست مشكلة، كان مترددا (في لقطة العلم). لكنه يوم السبت وعندما دخل بديلا كان مصدرا كبيرا للخطورة، هو من بدأ هدف مودريتش، لو لم يكن مكرسا نفسه لنا لما لعب بتلك الطريقة”.

وأتم: “تركيزنا بالكامل يكون على المباراة، بالطبع سمعنا الصافرات، ولكن المباراة كانت معلقة ولذا لا نفكر في الصافرات. نعرف أن الجمهور يريد استخراج 100% من اللاعبين”.

ويستقبل ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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