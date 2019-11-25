منحه ميدالية ولوحة تذكارية.. ترامب يكرم الكلب كونان لدوره في مقتل البغدادي | فيديو وصور

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الإثنين، في حديقة الزهور بالبيت الأبيض الكلب كونان الذي شارك في العملية التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب في كلمة لوسائل الإعلام: إن كونان هو كلب شجاع وقوي، مشيرا إلى أنه قد أصيب خلال العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا بمحافظة إدلب الواقعة شمال شرق سوريا.

وأضاف ترامب قائلا: “لقد أصيب كونان بأذى شديد، لكنه تعافى في الواقع بسرعة كبيرة، ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بعمليات هامة للغاية”.

وتابع ترامب قائلا: “هذا الكلب مدهش ورائع وذكي للغاية” ، معلنا أنه منح الكلب ميدالية ولوحة تذكارية…. “لقد قام كونان بعمل رائع ويشرفنا للغاية أن يكون معنا هنا”.

وقد نفى الرئيس الشائعات التي مفادها أن كونان، وهو كلب بلجيكي، سيتقاعد ، قائلا إن أمامه العديد من السنوات الجيدة التي سيقضيها في الخدمة، واصفا إياه “بالمقاتل الشرس”.

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