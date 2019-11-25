العفو الدولية تؤكد سقوط 143 قتيلا على الأقل في الاحتجاجات بإيران

أعلنت منظمة العفو الدولية ، اليوم الإثنين، إن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر، في حين تجمع الآلاف في طهران تأييدا للحكومة وتنديدا بـ”أعمال الشغب”.

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه “وفقا لتقارير موثوق بها، عدد القتلى هو 143 شخصا على الأقل، وقد نجمت جميع الوفيات تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية”.

وتابعت إنها “تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير” مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة.

وكانت منظمة العفو أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأفاد بيان منظمة العفو “أن مقاطع الفيديو التي تم التأكد منها تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمدا على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة. وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم”. كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل، موضحة أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج “وغيرهم”. وفي طهران ، تجمع الآلاف من أنصار الحكومة ال إيران ية في ميدان بالعاصمة طهران لإدانة “أعمال الشغب”.

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