سيالة يبحث مع المشري نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة

إيوان ليبيا – وكالات :

أطلع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك، في لقاء جمع سيالة والمشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش اللقاء، آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وتطورات صد العدوان على العاصمة طرابلس، حسب البيان.

وشارك سيالة رفقة المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، يوم 14 نوفمبر، في أعمال المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» في واشنطن، بناء على دعوة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وعلى هامش الزيارة، شارك سيالة في حلقة نقاشية حول الوضع الراهن في ليبيا، استضافها معهد الولايات المتحدة للسلام، بحضور لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن، وممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وجمعية الأعمال الأميركية الليبية، إلى جانب مهتمين بالشأن الليبي.

كما التقى رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، تيد دوتش، والذي استعرض مبادرته لحل الأزمة الليبية.

والإثنين الماضي، اجتمع سيالة مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا «آثار المعارك على العاصمة طرابلس، ودور المقاتلين الأجانب، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر برلين».

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