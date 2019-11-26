أمريكا تؤكد على ضرورة التصدي للمليشيات

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حول لقاء بين مسؤولين أميركيين كبار جمعهم مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي .

وبحسب بيان للخارجية، فقد ضم الوفد نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند..

وقال بيان من الخارجية أن اللقاء ناقش الخطوات الرامية لوقف الأعمال القتالية والحل السياسي وتشمل هذه الجهود الملموسة لوقف إطلاق النار نحو هذا الهدف على التصدي للمليشيات المسلحة والمتطرفين وتوزيع الموارد بالعدل بين اللليبيين .

وأضاف ان هذه المناقشات الصريحة اشتملت على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين في طرابلس بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما داعية اياهم لإغتنام الفرصة .

وأكد المسؤولون خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي.

وكشفت الخارجية الامريكية ان اللقاء الذي لم تكشف عن مكانه تم في يوم 24 نوفمبر الموافق يوم الأحد ، ويُلاحظ أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا كان قد أصدر في اليوم التالي ألا وهو الاثنين الموافق 25 نوفمبر بيانًا شن فيه هجومًا لاذعًا على المليشيات داعيًا إياها لوقف تدخلاتها بمؤسسات الدولة .

وفي أول ظهور له بعد عودته من الولايات المتحدة ظهر باشاآغا في تسجيل مخاطباً الجماعات المسلحة في طرابلس قائلًا : ” إذا لم يتوقف خلال أيام قليلة إبتزازكم وتدخلكم في مؤسسات الدولة المالية وغيرها فسيتدخل ضدنا المجتمع الدولي ودول الجوار بطريقة لا نرغب بها لفرض الإستقرار في ليبيا ” .

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