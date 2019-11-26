شروط استخدام منطقة الحظر الجوي على طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري أن الوحدات العسكرية تقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت في مناطق جديدة،مشيراً إلى أن الحظر المفروض جاء نتيجة لامتلاك الميليشيات التابعة للوفاق طائرات مسيرة نفذت عمليات ضد الجيش.

المسماري قال في تصريحات صحيفة “الإتحاد” إن القوات المسلحة نجحت في إصلاح منظومات دفاع جوي تمتلكها،مؤكداً أن الجيش الوطني دفع بأنظمة الدفاع الجوي حفاظاً على الأجواء الليبية وحددت مناطق حظر جوي في مناطق العمليات بالعاصمة طرابلس حتى لا يحدث خطأ يستهدف طائرات مدنية.

وأوضح أن الاستثناء شمل الشق المدني لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس،مؤكدا أن ذلك يأتي نظرا للحالة الإنسانية واستخدام المدنيين للمطار في رحلات جوية،لافتا إلى أن الشق العسكري من المطار سيبقى تحت الاستطلاع وطائرات الجيش جاهزة لاستهداف أي تهديد.

كما أشار إلى أن الحظر الجوي يشمل الطائرات العسكرية والخاصة والشركات، موضحاً أن المسلحين التابعين لحكومة الوفاق يستخدمون كل الأساليب والحيل لتنفيذ مخططاتهم باستهداف القوات المسلحة،مؤكداً أنه سيمنع منعاً باتاً تحليق الطائرات في مناطق الحظر إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة الجيش .

المتحدث باسم الجيش لفت إلى أن منطقة الحظر الجوي تمتد من مدينة سرت وسط ليبيا حتى مدينة زوارة في أقصى مدن الغرب، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في استخدام منطقة الحظر الجوي عليها التنسيق لاستخراج إذن مسبق يصدر من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر .

وبيّن المسماري أن الوحدات التابعة للجيش استخدمت في معاركها القائمة في طرابلس تكتيكاً ناجحاً جداً لتحييد العاصمة وسكانها عن ويلات الحرب وحماية المدنيين وتطبيق قواعد الاشتباكات،مشيراً إلى أن الجيش الوطني استنزف الكثير من الميليشيات خارج طرابلس حيث تم القضاء عليها وعلى مقدراتها القتالية.

وعن سير المعارك العسكرية في طرابلس، أكد اللواء المسماري أن العمليات العسكرية في العاصمة تسير بشكل ممتاز، لافتاً إلى أن العمليات الآن تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحسم.

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