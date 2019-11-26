الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع بشأن هونج كونج

استدعت وزارة الخارجية الصين ية السفير الأمريكي تيري برانستاد، أمس الإثنين، للاحتجاج على إقرار مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج بالكونجرس الأمريكي قائلة: إنه يرقى إلى حد التدخل في شأن داخلي صيني.

وذكرت الوزارة في إخطار نشر على موقعها الإلكتروني، أن نائب وزير الخارجية الصين ي تشينج زيجوانج، حث الولايات المتحدة على “تصحيح أخطائها والكف عن التدخل في شئون هونج كونج والشئون الداخلية الصين ية”.

ويشارك متظاهرون معارضون للحكومة في احتجاجات بشوارع هونج كونج ، منذ أكثر من خمسة أشهر، وسط عنف متزايد ومخاوف من أن الصين ستصعد ردها لوقف العصيان المدني.

وأرسل مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بعد إقراره بموافقة 417 عضوا واعتراض عضو واحد، وذلك عقب إقراره بالإجماع في مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون ومشروع قانون آخر يرتبط ب هونج كونج ، وذلك رغم محادثات التجارة الحساسة مع بكين. وقال تشينج، إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية يمثل تشجيعا على العنف ويعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. ونقل عن تشينج قوله، “إن الصين تعبر عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة”.

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