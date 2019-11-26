سلطنة عمان تستضيف عددا من علماء الدين للمشاركة في ندوة تطور العلوم الفقهية

تستضيف سلطنة عمان ، حشدا من علماء الدين من مختلف الدول حيث تنظم وزارة الأوقاف والشئون الدينية، الأسبوع المقبل، ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان في نسختها الخامسة عشرة والتي تعقد من 1ـ3 ديسمبر بعنوان (فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة).. بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من داخل السلطنة ومختلف دول العالم الإسلامي. تأتي هذه الندوة ضمن خطط تفعيل المناشط الدينية المختلفة في السلطنة.

وتتضمن مجموعة من الجلسات حيث يشارك في الندوة أكثر من 55 عالماً وباحثًا ومفكرًا ومختصاً يبحثون في فقه الماء.

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