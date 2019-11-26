بطاقة التأهل.. الفوز سبيل قطبي مدريد وصراع في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي حسموا تأهلهم دون النظر لنتائج الجولات القادمة.

بينما فقدّ جالاتا سراي التركي وجينك البلجيكي وليل الفرنسي فرص التأهل ولديهم فرصة الصراع على مقعد الدوري الأوروبي وصراع المركز الثالث.

من سوف يتأهل من مباريات الجولة الخامسة كيف يتشكل الصراع.

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان: ضمّن مقعده في دور الـ 16، الفوز يعني تأيد تصدره للمجموعة.

ريال مدريد: الفوز على الفريق الفرنسي من أجل ضمان التأهل أوحال تعادل أو خسر كلوب بروج أمام جالاتا سراي يتأهل ريال مدريد مباشرة.

كلوب بروج: الفوز على جالاتا سراي من أجل حجز مقعده في الدوري الأوروبي عن طريق المركز الثالث وقد يتصارع مع ريال مدريد على البطاقة الثانية حال سقوط الملكي في فخ الخسارة.

جالاتا سراي: انتهت آماله في التأهل إلى الدور الثاني، وحال الخسارة من كلوب بروج يتذيل الترتيب.

المجموعة الثانية

بايرن ميونيخ: تأكد تأهله إلى الدور المقبل وسوف يضمن الصدارة حال فوزه على النجم الأحمر والوصول للنقطة الـ 15.

توتنام: يحتاج للفوز من أجل حجز مقعده إذا فاز على أولمبياكوس اليوناني، أو في حال فشل النجم في الفوز على بايرن.

النجم الأحمر: لن يكون قادرا على التأهل إلا إذا فاز على بايرن ميونيخ، على الأقل سيحجز مقعده في الدوري الأوروبي وقد يتأهل إلى الدور المقبل إذا خسر توتنام وفاز في المباراتين.

أولمبياكوس: سوف يقفد فرصته في التأهل إذا خسر من توتنام اليوم، ولديهم فرصة قائمة للصراع على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي: الفوز أو التعادل يساوي التأهل أمام شاختار، أو في حال فشل دينامو في الفوز على أتالانتا.

شاختار: يضمن الفريق الأوكراني تأهله حال الفوز على سيتي وخسارة دينامو أمام أتالانتا بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

دينامو: عليه الفوز عل أتالانتا مع خسارة شاختار وعدم التساوي في النقاط في آخر جولتين.

أتالانتا: المهمة الأصعب وضرورة الفوز في آخر مواجهتين على حساب دينامو زغرب وشاختار من أجل خطف بطاقة التأهل وعدم فوز منافسيه على مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة

يوفنتوس: ضمن يوفنتوس تأهله والفوز على أتليتكو مدريد يضمن الصدارة للسيدة العجوز.

أتليتكو مدريد: سوف يتأهل إذا فاز يوفنتوس أو تعادل في المباراتين المقبلتين.

لوكوموتيف موسكو: لن يكون قادرا على التأهل حال الخسارة من ليفركوزن، أو إذا تعادل مع أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس، إذا فاز الفريق الإسباني مع فوز لوكوموتيف فأن الفريق الروسي يضمن مقعده بشكل رسمي في الدوري الأوروبي.

باير ليفركوزن: لن يكون قادرا على التأهل إذا خسر من لوكومتيف وسيتأكد تذيله للترتيب.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا