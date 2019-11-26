مقتل 13 عسكرياً فرنسياً في تصادم مروحيتين في مالي

باريس-العنوان

قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان مساء الاثنين في مالي في تصادم مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد إرهابيين، في سياق أمني مقلق في منطقة الساحل.

وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجنود الفرنسيين منذ بداية انتشارهم في الساحل عام 2013 وإحدى أكبر الخسائر للجيش الفرنسي منذ تفجير مقر “دراكار” في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن 58 قتيلاً.

ووقع الحادث مساء الاثنين أثناء “عملية قتالية” في ليبتاكو في منطقة ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين بشكل منتظم عمليات ضد مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة “لم يكن لدى هؤلاء الأبطال الـ13 إلا هدفاً واحداً: حمايتنا”.

على خطّ موازٍ، أوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون حيّا “بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل”.

وقالت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان “هذا الخبر الرهيب يُثكل جيوشنا ومجتمع الدفاع وفرنسا بأسرها” مشيرة إلى أن “تحقيقاً فُتح بهدف تحديد الظروف الدقيقة لهذه المأساة”.

وأعربت حكومة مالي ورئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهما مع فرنسا التي يقاتل جنودها الإرهابيين إلى جانب جيوشهما.

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر “أوروبا بأسرها في حداد لأن في مالي كما في خارجها إنه الجيش الفرنسي الذي يدافع عن شرف وأمن أوروبا”.

ومن بين الضحايا، نجل الوزير السابق والسيناتور الوسطي الفرنسي جان-ماري بوكيل، وينتمي سبعة من الجنود الذين قُتلوا إلى الفوج الخامس للمروحيات القتالية في منطقة بو وأربعة آخرين إلى الفوج الرابع للطائرات الحربية في منطقة غاب.

وقالت رئاسة أركان الجيوش في بيان إن “قوات كوماندوس نزلت على الأرض منذ بضعة أيام، كانت ترصد مجموعة من الإرهابيين كُشف أمرهم قبل بضع ساعات كانوا يتنقلون في شاحنة صغيرة وعلى دراجات نارية. بسرعة كبيرة، تم تعزيز (القوات) بمروحيات ودورية مقاتلات ميراج 2000”.

ويرفع هذا الحادث إلى 41 عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في منطقة الساحل منذ بدء التدخل الفرنسي عام 2013 مع عملية سيرفال، بحسب تعداد أُجري انطلاقاً من أرقام نشرتها رئاسة الأركان.

المصدر-وكالات