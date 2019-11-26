السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تجاوزات إيران النووية

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه تجاوزات إيران النووية، لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن “المجلس أدان استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي”.

وأشار الشبانة إلى أن “المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة”، مجددا “رفض المملكة التام تصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”، مؤكدا “أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وقال الشبانة إن مجلس الوزراء السعودي شدد على “أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

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