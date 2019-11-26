الرقابة على الأغذية يدعو لإغلاق مستشفى في جنزور

إيوان ليبيا – وكالات :

خاطب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وزارة الصحة في حكومة الوفاق؛ لإيقاف العمل بمستشفى الماية القروي في منطقة جنزور (غرب طرابلس)، أو بعض عياداته؛ لارتكابه مخالفات «تهدد حياة المواطنين».

وأوضح المركز في بيان، أن مراقبيه في جنزور لاحظوا ارتكاب المستشفى عدة مخالفات من شأنها «إلحاق الضرر بكل من المتلقين للخدمات الطبية والعاملين بهذا المرفق»، حسب ما نشرته صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشملت المخالفات التي رصدها المركز، عدم ارتداء العاملين بالمستشفى الزي المخصص، وعدم وجود تعقيم للأدوات وخاصة عيادات الأسنان، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وانبعاث روائح كريهة داخل المبنى، حسب البيان.

يشار إلى أن المركز يشن حملات تفتيشية دورية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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