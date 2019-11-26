تبرئة تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال الضريبي

وواجه لاعب ليفربول وريال مدريد السابق تهمة السجن لمدة عامين ونصف إذا ثبتت تهمة التهرب الضريبي عن المواسم الخمسة التي قضاها مع ريال مدريد الإسباني.

الاتهام الموجة بتهربه من دفع 2 مليون جنيه إسترليني بسبب حقوق الصور.

واُتهم ألونسو في 2017 باستخدا شركة في جزيرة ماديرا البرتغالية، لكنه لم يرتكب أي جريمة لأن الجزيرة لا تعد ملاذا ضريبيا.

وقدم اللاعب استئنافا وكان من قائمة طويلة من اللاعبين وقفوا أمام المحاكم الإسبانية بدلا من الدفع في خزانة الضرائب الإسبانية .

وسبق لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أن مثلا أمام المحكمة في إسبانيا بسبب تهمة الاحتيال الضريبي.

وكان رونالدو قد دفع ما يزيد عن 18 مليون يورو من أجل للتخلص من تهمة الاحتيال الإداري.

ألونسو فاز بلقب الدوري والكأس والسوبر الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ثم رحل صوب بايرن ميونيخ الألماني وأعلن اعتزاله بنهاية الموسم قبل الماضي.

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