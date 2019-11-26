ليلة الأبطال – مؤتمر فالفيردي: عليكم النظر للإيجابيات.. ولا أعلم شيئا عن عودة جوارديولا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة بروسيا دورتموند غدا الأربعاء في ملعب كامب نو في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وتحدث فالفيردي قائلا: “البعض يتحدث عن مستوى برشلونة وبالتأكيد هناك أمور يمكننا تحسينها، لكن البعض ينظر للأمور السلبية فقط مثلما عدنا في النتيجة وفزنا خارج ملعبنا”.

وعن الفوز دون مستوى جيد قال: “اللعب جيدا يعني إننا قمنا بالدفاع بشكل مميز وهاجمنا وسجلنا الأهداف، نعم نسجل الأهداف من ركلات ثابتة لكن هذا لأننا حصلنا عليها عندما حاول الخصم إيقاف هجماتنا”.

وواصل “الكل يتمنى مكاننا في المجموعة فنحن من نقرر مستقبلنا بأنفسنا”.

وأتم “دورتموند فريق عظيم ونعلم إنه من الصعب مواجهتهم لكن كل شيء ممكن في تلك المسابقة”.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة بثماني نقاط مقابل سبع نقاط لملاحقه دورتموند.

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