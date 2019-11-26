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استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون اتهام ترامب بالتقصير

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة سي ان ان الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، بينما يعارض 43 في المئة مثل هذا الإجراء.
وكشف الاستطلاع أيضا عن تشعب حزبي ، استمر حتى بعد أن عقد المشرعون جلسات استماع علنية مع كبار الدبلوماسيين الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى البيت الأبيض ، قائلين إن فريق ترامب ضغط على أوكرانيا لتشويه صورة منافسه السياسي.
وانقسم الناخبون المستقلون، حيث أيد 47 في المئة منهم توجيه اتهام بالتقصير للرئيس في حين عارض 45 في المئة ذلك، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الولايات المتحدة.
ويجرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقا بالتقصير بحق ترامب بسبب مطالبة الأخيرفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء تدقيق في وضع نجل جو بايدن، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • للأسف أمريكا ام تعد امريكا التي يعرفها الكثيرون – امريكا لموتهم بالعلماء – و استغلها الاتحاد الاوروبي لتقوية جيوشه وحماية أراضيه حتى من الأتراك قالوا ان الأمريكان أصبحوا عبيد لنا جاءوا ليدافعوا عن أرزاقنا وآبار نفطنا ونحن نبحث عن النفط في البحر المتوسط وصقليا … وندعم اقتصادنا وجيوشنا …!!!
    امريكا تلاعبت بها عقول الأوروبيين لفترات طويلة – ولم يعرفوا ان كل ما يفعلونه قد اصبح في الصالح الاوروبي – ليس من مصلحة الأمريكيين ان يوقفوا الطيران المدني بين طرابلس ودوّل العالم – طرابلس يوجد بها علماء وخريجين وقادرين على بناء دولتهم واقتصادهم وحماية الدولة المدنية من العبث – لمن للاسف بعض الدول الأوروبية لم توافق ختى عزى خروج ألمانيا من الاتحاد الاوروبي بسبب الانقسامات واستغلال موارد الدول الاخرى في رفع اقتصادهم – ولا تستطيع اي دولة منذ النهضه الأوروبية في العصور المظلمة الى الان ان تبني دولة عظمىً بثروات الدول الاخرى وبالاعتداء على مقدراتها وحدودها .
    التواصل المدني بالطائرات بين الدول يمنح فرص للتواصل فذ المصلحة العامة للكوكب – لكن الإجحاف أدى الى ضياع القرار الامريكي واستغلال الأوروبيين الواضح للدول الكبرى .
    وكذلك فعلوا بالصين وروسيا – وأمريكا الجنوبية – والآن يحاولون الهجوم على الدول الافريقية وحتى دول الخليج بمعاونة الأتراك – وهذا اصبحً واضح للجميع .

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