مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.. صدامات محلية وأوروبية وخليجية

يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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يعود بيراميدز للصورة عندما يستقبل أسوان في الجولة السادسة من الدوري المصري في الخامسة مساءً، عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

قبل ذلك، يلعب طنطا أمام سموحة في الثانية والنصف مساءً، وتُنقل أيضا عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

تُختتم منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بـ8 مواجهات إضافية.

ليفربول يستقبل نابولي في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

وفي العاشرة مساءً أيضا، يلعب برشلونة أمام بوروسيا دورتموند عبر beIN Sports 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

كما يلعب سلافيا براج أمام إنتر ميلان في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 4، ويعلق عليها محمد بركات.

وفي وقت مبكر من اليوم، يلعب فالنسيا أمام تشيلسي في السابعة إلا 5 دقائق عبر beIN Sports 1، بتعليق خليل البلوشي.

في منافسات اليوم الثاني من كأس الخليج، تلعب عمان أمام البحرين في الرابعة والنصف عبر beIN Sports المفتوحة بتعليق يوسف سيف.

وفي السابعة مساءً تلعب السعودية أمام الكويت عبر beIN Sports المفتوحة، ويعلق عليها رؤوف خليف.

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