الحريري سيختار مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية

أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أنه سيختار مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك رداً على ما أوردته مواقع إعلامية من أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات الحريري .

وأعلن المكتب الإعلامي للحريري في بيان مساء اليوم الثلاثاء، “يقوم عدد من المواقع الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي بطرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة على أنها اقتراحات للرئيس الحريري “.

وأضاف البيان “يؤكد المكتب الإعلامي، مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، أن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى”.

كان الحريري قد أعلن في بيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدم رغبته في رئاسة الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق هذه المطالب.

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