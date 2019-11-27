مؤسسة النفط تبحث تطوير حقول أكاكوس

إيوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء مع المدير التنفيذي لشركة «ريبسول» وعضو مجلس إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج توماس جارسيا بلانكو للبرامج المقترحة لتطوير حقول شركة «أكاكوس»للعمليات النفطية ومساهمة شركة ريبسول ببرنامج التحول الرقمي للقطاع.

واستعرض صنع الله خلال لقاء بالعاصمة النمساوية فيينا، الخطط المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية لحقول «أكاكوس»، وسبل تطوير الحقول المكتشفة وغير المطوّرة – والتي تتميّز بطبيعة جيولوجية ومكمنية معقّدة وتُصنّف على أنّها ذات خامات ثقيلة- ودراسة إمكانية وضعها على الإنتاج، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وفق الصفحة الرئيسية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث اللقاء، وفق المؤسسة، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة «ريبسول» في مجال الطاقات المتجددة، وقد اتفق الطرفان على إعداد برنامج عمل للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي بحقل الشرارة النفطي لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الحقل اعتماداً على الطاقة الشمسية.

وشدّد صنع الله على أهمية الدور الذي تلعبه «ريبسول» في تسريع التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك مراقبة حفر الآبار عن بعد ومتابعة سير العمليات من خلال برامج مخصصة لذلك.

وأعلنت مؤسسة النفط عن خطط لزيادة الإنتاج والرفع من كفاءة الحقول النفطية في الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2024. وتنتج ليبيا 1.25 مليون برميل يوميا من النفط، فيما تسعى المؤسسة إلى زيادة متوسط الإنتاج اليومي إلى 1.6 مليون برميل في العامين المقبلين، وهي الكمية التي كانت تنتج قبل العام 2011.

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