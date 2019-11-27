تعرف على المناطق المشمولة بالحظر الجوي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي تفاصيل الحظر الجوي الذي قرر الجيش فرض حظر جوي على المنطقة الغربية.

وبثت شعبة الإعلام الحربي فيديو توضيحي يبين المنطقة المحظورة التي تبدأ من منطقة القرة بوللي امتدادا إلى الكلية الجوية للبنات، ومنها إلى منطقة الماية القريبة من مدينة الزاوية، وجنوباً إلى الرابطة قرب غريان مروراً بجنوب ترهونة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنه يُستثنى في هذه المنطقة الحمراء مطار معيتيقة على أن تطلب أي طائرة أخرى إذن مسبق في حال رغِبت بدخول المجال المحظور.

وشددت شعبة الإعلام الحربي على أن القيادة العامة للجيش ومنذ انطلاق العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في شهر أبريل الماضي تؤكد أن حربها ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وتسعى لأن لا تكون هذه الحرب ثقلاً وحملاً على المواطن الليبي .

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