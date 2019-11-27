حقيقة حصول ” الشقعابي ” على جواز سفر خاص

إيوان ليبيا – وكالات :

أثار أمر القبض الصادر من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بحق الإرهابي عماد فرج منصور علي الشقعابي المقرب من الإرهابي القتيل وسام بن حميد جدلًا كبيرًا إثر خروج الأخير والرد عليه متهمًا إياه بالسرقة والفساد وقال أن بحوزته مستندات تشير إلى تبديد خصمه 1.2 مليار يورو يفترض أنها كانت مخصصة للجبهات .

وكان باشاآغا قد أصدر أمر قبض بحق الشقعابي يوم 24 نوفمبر الجاري بتهمة شغل مهام المنسق بين تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الإرهابيين المرتبطين بشورى بنغازي ودرنة وكلف عدة جهات بالقبض عليه وإحالته للنائب العام وقد جدد طلبه هذا اليوم عقب خروج الأول في فيديو هدد فيه بفضح كل شيء بما في ذلك الشبكة ” الإخوانية ” المتواطئة مع ” الدواعش والإرهابيين ” بمن فيهم عائلة الصلابي كما جاء في حديثه الذي أكد فيه أيضًا انه احد ” المدافعين حاليًا عن طرابلس من هجوم حفتر “.

أما المفاجئة الأكبر فكانت هي أن الإرهابي الشقعابي الفار من بنغازي إلى طرابلس منذ سنة 2014 عقب إندلاع عملية الكرامة – المنسق بين داعش وتنظيم القاعدة وفقًا لإتهام باشاآغا – قد تحصل على جواز سفر خاص من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق باسم ” عماد فرج منصور علي ” بصفته مستشارًا بالمؤسسة الليبية للإستثمار دون وضع لقب الشقعابي واستبداله بإسم جده الثاني ( علي ) ويعود تاريخ إصدار هذا الجواز إلى 6 نوفمبر الجاري أي فقط قبل 19 يوم من صدور آمر باشاآغا بالقبض عليه ، علامة إستفهام كبيرة عن علاقة شخص يقول أنه منسق عام قوة التدخل والحسم الامني في الداخلية بمؤسسة إقتصادية سيادية كالإستثمار ! .

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